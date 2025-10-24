Ampoule intelligente Edison ST19-E26
De forme allongée et de style rétro, cette ampoule Edison à DEL compatible avec Bluetooth et présentant une conception à filament spiralé fera de l’effet, peu importe la pièce. Utilisez-la avec des commandes Bluetooth ou jumelez-la à un pont Hue pour profiter d’autres fonctionnalités d’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $39.99
Points forts des produits
- Ampoule à filament White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
131x2