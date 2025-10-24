Aide
Filament-style ST19 smart LED bulb with visible spiral filament, clear glass, black base, and screw fitting, matte finish.

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

De forme allongée et de style rétro, cette ampoule Edison à DEL compatible avec Bluetooth et présentant une conception à filament spiralé fera de l’effet, peu importe la pièce. Utilisez-la avec des commandes Bluetooth ou jumelez-la à un pont Hue pour profiter d’autres fonctionnalités d’éclairage intelligent.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ampoule à filament White
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    131x2

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay