Ampoule intelligente globe G25-E26

Donnez le ton avec une ampoule globe à DEL présentant une conception à filament spiralé. Grâce aux capacités du pont Hue et de la technologie Bluetooth, cette ampoule de style rétro, mais résolument moderne, peut faire tout ce que font les autres ampoules intelligentes, y compris le réglage de l’intensité.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ampoule à filament White
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
