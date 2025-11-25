Rehaussez vos espaces intérieurs sans effort et à un prix abordable grâce aux bandes lumineuses Essentiel Hue.
Crée de superbes éclairages décoratifs et d’ambiance qui transforment n’importe quelle pièce avec des mélanges de lumière colorés.
- Scènes et effets personnalisables
- Technologie RGBIC
- Effets de lumière néon
Bande lumineuse Essentiel Hue de 5 m
La bande lumineuse Essentiel Hue est le moyen simple et accessible d’apporter un éclairage décoratif à n’importe quel espace à l’intérieur de votre maison sans compromettre la qualité de la lumière. La bande lumineuse Essentiel crée une belle ambiance en éclairant les murs avec un dégradé de lumière colorée pour s’adapter à chaque humeur ou occasion. Installez facilement et dissimulez la bande lumineuse derrière les téléviseurs, sous les étagères ou derrière les meubles de la chambre à coucher. Personnalisez la bande lumineuse en la découpant pour qu’elle s’adapte parfaitement à n’importe quel espace. Faites le premier pas dans le monde de l’éclairage intelligent Hue – contrôlez avec l’application Hue ou en utilisant votre voix avec un assistant de maison intelligente, réglez les automatismes, et choisissez parmi des dizaines de scènes d’éclairage.
Dimension
Points forts des produits
- Scènes et effets personnalisables
- Application et commande vocale
L’éclairage décoratif par bandes, en toute simplicité.
Commencez avec l’éclairage intelligent
Prêt à entrer dans le monde passionnant de l’éclairage intelligent Hue? La gamme Essentiel de bandes lumineuses à DEL offre un moyen facile, abordable et ludique de découvrir l’écosystème Hue. Que vous cherchiez à installer un éclairage d’ambiance décoratif dans une seule pièce ou dans toute votre maison, les bandes lumineuses Essentiel Hue offrent toutes les meilleures fonctionnalités conçues pour rehausser n’importe quel espace grâce à des couleurs, des scènes et des effets ludiques qui combinent également le néon. La gamme Essential est rapide et facile à installer. Téléchargez l’application Hue primée pour contrôler et personnaliser. Les bandes lumineuses Essentiel sont également compatibles avec les produits avancés de Hue pour vous permettre de passer au niveau supérieur quand vous serez prêt.
Une lumière pour chaque occasion
Donnez vie à votre demeure grâce à des millions de couleurs – parfait pour créer l’ambiance quelle que soit l’occasion. Que vous souhaitiez créer une ambiance festive, conviviale ou simplement relaxante, les bandes lumineuses Essentiel Hue sont votre référence pour transformer n’importe quelle pièce avec des effets d’éclairage mural éblouissants. Tu veux être créatif? Monte d’un cran et utilise des bandes lumineuses comme éclairage direct. Les effets de lumière néon sont une façon accrocheuse d’encadrer les miroirs, de mettre en valeur les meubles, ou même de créer des formes pour faire de l’art mural personnalisé. Que ce soit pour se détendre ou faire la fête, les bandes lumineuses Essentiel Hue créent l’ambiance parfaite pour chaque moment.
Des scènes et des effets qui s’accordent avec l’humeur
Les bandes lumineuses Essentiel Hue offrent plus qu’un simple éclairage; elles transforment votre espace en une toile de lumière vive personnalisable. Explorez la galerie des scènes dans l’application Hue où vous trouverez une collection soigneusement sélectionnée de scènes d’éclairage thématiques et colorées conçues pour s’adapter à chaque humeur. De la chaleur apaisante d’un coucher de soleil de la savane aux pastels pleins de vie de Cancun, il y a une scène pour chaque moment. Sélectionne une scène prédéfinie qui correspond à ton état d’esprit, conçois la tienne ou plonge-toi dans des effets dynamiques comme le scintillement des étoiles ou la lueur réconfortante d’une cheminée. Quelle que soit votre humeur, les bandes lumineuses Essentiel laissent briller votre imagination!
Obtenez toutes les fonctionnalités avec un Hue Bridge
Les dispositifs Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d’un ensemble complet de fonctions avancées d’éclairage intelligent. Les fonctions incluent notamment des effets lumineux originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l’intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l’aide d’assistants intelligents et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre hub d’éclairage intelligent le plus avancé, qui est plus rapide, prend en charge plus d’éclairages et d’accessoires, et débloque plus de fonctionnalités. L’application Hue primée est la manière la plus intuitive et complète d’organiser, de contrôler et de personnaliser toutes vos bandes lumineuses Essentiel Hue et tout autre produit Hue que vous ajouterez à votre configuration dans le futur.
