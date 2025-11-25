La bande lumineuse Essentiel Hue est le moyen simple et accessible d’apporter un éclairage décoratif à n’importe quel espace à l’intérieur de votre maison sans compromettre la qualité de la lumière. La bande lumineuse Essentiel crée une belle ambiance en éclairant les murs avec un dégradé de lumière colorée pour s’adapter à chaque humeur ou occasion. Installez facilement et dissimulez la bande lumineuse derrière les téléviseurs, sous les étagères ou derrière les meubles de la chambre à coucher. Personnalisez la bande lumineuse en la découpant pour qu’elle s’adapte parfaitement à n’importe quel espace. Faites le premier pas dans le monde de l’éclairage intelligent Hue – contrôlez avec l’application Hue ou en utilisant votre voix avec un assistant de maison intelligente, réglez les automatismes, et choisissez parmi des dizaines de scènes d’éclairage.