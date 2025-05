Transformez votre maison et changez d'humeur grâce à une brillante expérience en matière d'éclairage. Facile à installer, la bande lumineuse Solo de Philips Hue de 10 pieds fournit 1 700 lumens de superbe flux lumineux pour rendre votre maison plus lumineuse. Éclairée par des DEL RVB et Blanc chaud, cette bande lumineuse crée des couleurs pures et une lumière blanche pure. Elle a été conçue en tenant compte de la sécurité. Vous permettant d'interagir aisément avec la bande lumineuse. Chaque bande lumineuse Philips Hue bénéficie d'une garantie de 2 ans.