Vente
Pack : Dimmer switch pack de 3
Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme une télécommande n'importe où dans la maison.
Le prix actuel est $260.98, le prix d'origine est $289.98
Points forts des produits
- Installation sans fil
- Gradation en douceur
- Alimentée par batterie
- Installez-le où vous le souhaitez
- Accès facile aux scénarios de lumière