Aide
Gros plan de l’avant de Play light bar white (2-pack ) + light bar extension + Bridge Pro

Vente

Play light bar white (2-pack ) + light bar extension + Bridge Pro

Wash your walls with light in any color with 2 Hue Play Bars and extension in white and a Bridge Pro. Perfect for immersive entertainment and colorful wall washing.

Temporairement en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il est de retour?

Inscrivez-vous pour recevoir un courriel lorsque ce produit aura été remis en stock. Nous ne vous enverrons ce courriel qu'une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Avis de confidentialité Philips hue
Voir toutes les caractéristiques du produit

Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double

Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en blanc. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus.

Barre de lumière Play, emballage double
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage de rallonge

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage de rallonge

Déployez votre installation actuelle de barres de lumière Play à l’aide de l’ensemble de rallonge pour barre de lumière Play en blanc, qui comprend une rallonge pour barre de lumière. Unité d’alimentation non incluse.

Barre de lumière Play, emballage de rallonge
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

Des ensembles qui pourraient vous plaire

Offre
Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)

$34.99

Offre
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

$399.99

Offre
Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

$269.99

Vente
Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po

$199.99

$119.99

Offre
Ampoule intelligente A19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente A19-E26

$44.99

Offre
Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

$54.99

Offre
Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement

$54.99

Offre
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

$134.99

Nouveau
Bande lumineuse Flux 10 pi

BANDES LUMINEUSES

Bande lumineuse Flux 10 pi

$99.99

Offre
Barre de lumière Play, emballage double

Ambiance blanche et colorés Hue

Barre de lumière Play, emballage double

$189.99

Magasinez les ensembles Bridge
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay