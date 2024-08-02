Parfaitement adaptées aux projecteurs, les ampoules GU10 vous offrent la meilleure lumière pour votre routine quotidienne. Avec le lumière blanche réglable et le gradation ultra-faible, vous pouvez régler vos lumières pour qu'elles s'adaptent parfaitement à chaque moment de la journée.

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.