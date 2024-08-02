Vente
4 GU10 White ambiance bulbs + Bridge Pro
Get tunable warm-to-cool white light with 4 GU10 White ambiance bulbs and Hue Bridge Pro. Set the perfect white tone of light and control with the Hue app or voice.
Le prix actuel est $246.47, le prix d'origine est $289.97
Dans cet ensemble
2 x Ambiance blanche Hue Spot intelligentGU10 - (paquet de 2)
Parfaitement adaptées aux projecteurs, les ampoules GU10 vous offrent la meilleure lumière pour votre routine quotidienne. Avec le lumière blanche réglable et le gradation ultra-faible, vous pouvez régler vos lumières pour qu'elles s'adaptent parfaitement à chaque moment de la journée.Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
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