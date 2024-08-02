Vente
4 Secure contact sensors in white + 2 motion sensors + Bridge Pro
Protect your home with 4 contact sensors, 2 motion sensors, and Hue Bridge Pro. Trigger lights, get smart alerts, and seamless automation for full peace of mind.
Le prix actuel est $377.95, le prix d'origine est $419.95
Points forts des produits
- Wireless installation
- Automate your lights
- Long battery life
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
Dans cet ensemble
2 x Hue Capteur de contact Secure
Ayez l’esprit tranquille quand vous êtes à la maison comme quand vous n’y êtes pas grâce au capteur de contact Secure! Placez-le notamment sur les portes, les fenêtres, les armoires et les coffres-forts grâce au support adhésif inclus et recevez une notification ou allumez les lumières lorsque le capteur est activé.Capteur de contact Secure
2 x Hue Détecteur de mouvement
Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison.Détecteur de mouvement
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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