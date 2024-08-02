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Gros plan de l’avant de 4 Secure contact sensors in white + 2 motion sensors + Bridge Pro

Vente

4 Secure contact sensors in white + 2 motion sensors + Bridge Pro

Protect your home with 4 contact sensors, 2 motion sensors, and Hue Bridge Pro. Trigger lights, get smart alerts, and seamless automation for full peace of mind.

Points forts des produits

  • Wireless installation
  • Automate your lights
  • Long battery life
  • Bridge Pro simple setup
  • Control with app, voice, or accessories
Voir toutes les caractéristiques du produit

Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Hue Capteur de contact Secure

2 x Hue Capteur de contact Secure

Ayez l’esprit tranquille quand vous êtes à la maison comme quand vous n’y êtes pas grâce au capteur de contact Secure! Placez-le notamment sur les portes, les fenêtres, les armoires et les coffres-forts grâce au support adhésif inclus et recevez une notification ou allumez les lumières lorsque le capteur est activé.

Capteur de contact Secure
Gros plan de l’avant de Hue Détecteur de mouvement

2 x Hue Détecteur de mouvement

Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison. 

Détecteur de mouvement
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

Spécifications

Renseignements sur le produit

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