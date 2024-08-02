Vente
Endurance bundle: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Customize your space with Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch, and Bridge Pro. Flexible smart lighting with wireless control and smooth dimming.
Le prix actuel est $140.23, le prix d'origine est $164.98
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Points forts des produits
- White and colored light
- Sync lights to your TV screen
- Connect up to 4 HDMI devices
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Base Lightstrip Plus V4 de 80po
Illuminez n’importe quelle pièce de votre demeure avec un éclairage vivement coloré grâce à une bande lumineuse flexible, dotée d’un bloc d’alimentation. Jumelez-la à un pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent.Base Lightstrip Plus V4 de 80 po
1 x Hue Gradateur (dernier modèle)
Modulez l’éclairage de la pièce, passez d'une scène d’éclairage à l'autre ou obtenez le meilleur éclairage en fonction du moment de la journée. Le Hue Dimmer switch se fixe sur un mur ou une surface magnétique, en plus de pourvoir être utilisé comme télécommande n'importe où dans la maison.Gradateur (dernier modèle)
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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