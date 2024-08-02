Dans cet ensemble

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Base Lightstrip Plus V4 de 80po Illuminez n’importe quelle pièce de votre demeure avec un éclairage vivement coloré grâce à une bande lumineuse flexible, dotée d’un bloc d’alimentation. Jumelez-la à un pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent. Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

1 x Hue Gradateur (dernier modèle) Modulez l’éclairage de la pièce, passez d'une scène d’éclairage à l'autre ou obtenez le meilleur éclairage en fonction du moment de la journée. Le Hue Dimmer switch se fixe sur un mur ou une surface magnétique, en plus de pourvoir être utilisé comme télécommande n'importe où dans la maison. Gradateur (dernier modèle)