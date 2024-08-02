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Gros plan de l’avant de Play gradient lightstrip 55&quot; + Bridge Pro

Vente

Play gradient lightstrip 55" + Bridge Pro

Upgrade movie nights with the Hue Gradient lightstrip for 55" TVs and Hue Bridge Pro. Dynamic, immersive backlighting synced to your screen.

Points forts des produits

  • White and colored light
  • Smooth color blending
  • Bridge Pro simple setup
  • Control with app, voice, or accessories
  • Sync Box required for content syncing
Voir toutes les caractéristiques du produit

Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55po

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55po

Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs sur pied ou fixés au mur de 55 à 60 po grâce aux dispositifs de montage inclus.

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

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