Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs sur pied ou fixés au mur de 55 à 60 po grâce aux dispositifs de montage inclus.

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.