Vente
Play gradient lightstrip 55" + Bridge Pro
Upgrade movie nights with the Hue Gradient lightstrip for 55" TVs and Hue Bridge Pro. Dynamic, immersive backlighting synced to your screen.
Le prix actuel est $348.48, le prix d'origine est $409.98
Points forts des produits
- White and colored light
- Smooth color blending
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
- Sync Box required for content syncing
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55po
Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs sur pied ou fixés au mur de 55 à 60 po grâce aux dispositifs de montage inclus.Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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