Vente
Play gradient lightstrip 75" + Bridge Pro
Upgrade movie nights with the Hue Gradient lightstrip for 75" TVs and a Hue Bridge Pro. Dynamic, immersive backlighting synced to your screen.
Le prix actuel est $431.98, le prix d'origine est $479.98
Points forts des produits
- White and colored light
- Smooth color blending
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
- Sync Box required for content syncing
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Hue Play Gradient Lightstrip, 75po et plus
Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la Play gradient lightstrip de Philips Hue. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 75 po et plus grâce aux dispositifs de montage inclus.Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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