Vente
Signe floor lamp in black + Bridge Pro
Create a beautiful ambiance in any room with the Hue Signe floor lamp in Black and get smart control with the Hue Bridge Pro. Dynamic gradient lighting with sleek, modern design.
Le prix actuel est $476.98, le prix d'origine est $529.98
Points forts des produits
- White and colored light
- Sync lights to your TV screen
- Connect up to 4 HDMI devices
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Complétez le décor de votre maison avec la lampe sur pied Signe noire de conception élancée et élégante, qui mélange plusieurs couleurs pour décorer les murs d’un dégradé de lumière unique.Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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