Non seulement la lampe de table Signe à dégradé de lumière s’intègre harmonieusement à votre décoration intérieure avec sa conception élancée et élégante, mais elle mélange aussi plusieurs couleurs pour décorer les murs d’un dégradé de lumière unique.

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.