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Gros plan de l’avant de Sync box + Bridge Pro

Vente

Sync box + Bridge Pro

Unlock a fully immersive TV experience with a Hue Sync box and Bridge Pro. Sync lights to TV, music, and games with fast response times and optimal control.

Points forts des produits

  • Sync lights to your TV screen
  • Connect up to 4 HDMI devices
  • Bridge Pro simple setup
  • AI-powered Bridge Pro features
  • Control with app, voice, or accessories
Voir toutes les caractéristiques du produit

Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

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