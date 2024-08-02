Vente
Hue Wired video doorbell + Smart Chime + Bridge Pro + AmpoulesA19 E26 White and color ambiance
Surveillez qui est à votre porte où que vous soyez, recevez des alertes sonores et via l'application, interagissez grâce à la communication bidirectionnelle, et déclenchez les lumières avec la sonnette filaire Hue, la Smart Chime, le Bridge Pro et une ampoule A19 E26 avec options de couleur.
Le prix actuel est $481.46, le prix d'origine est $534.96
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Alertes de mouvement instantanées
- Vidéo en streaming nette en 2K
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via l'application, la voix ou les accessoires
Dans cet ensemble
1 x Hue Sonnette vidéo filaire Hue
Ne manquez pas un visiteur ou un colis grâce à la sonnette vidéo Hue. Recevez des alertes instantanées lorsque quelqu’un est à la porte ou passe. Voyez tout clairement, de jour comme de nuit, grâce à une vidéo 2K nette et à la technologie Starlight. Interagissez avec n’importe qui, de n’importe où, grâce à une conversation bidirectionnelle, directement à votre porte. Activez vos lampes Philips Hue grâce à la détection de mouvement, afin d’améliorer votre sécurité visuelle. Nécessite un transformateur 12-24 Vac - min 10 VA (non inclus).Sonnette vidéo filaire Hue
1 x Hue Carillon intelligent Secure
Améliorez la sécurité de votre maison avec le carillon intelligent Hue. Recevez des alertes sonores lorsque quelqu’un sonne à la porte, où que vous soyez. Il est très simple à installer : il suffit de le brancher et de choisir votre morceau préféré. Il fonctionne parfaitement avec votre système Philips Hue existant, ce qui contribue à assurer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit.Carillon intelligent Secure
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100
Faites entrer les avantages de la lumière du jour naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour, repensée pour offrir une correspondance précise des couleurs Chromasync™ ainsi qu'une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la encore davantage grâce à la gradation ultra-basse, de la pleine luminosité jusqu’à 0,2 %.Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100
Spécifications
Renseignements sur le produit
