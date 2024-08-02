Dans cet ensemble

1 x Hue Sonnette vidéo filaire Hue Ne manquez pas un visiteur ou un colis grâce à la sonnette vidéo Hue. Recevez des alertes instantanées lorsque quelqu’un est à la porte ou passe. Voyez tout clairement, de jour comme de nuit, grâce à une vidéo 2K nette et à la technologie Starlight. Interagissez avec n’importe qui, de n’importe où, grâce à une conversation bidirectionnelle, directement à votre porte. Activez vos lampes Philips Hue grâce à la détection de mouvement, afin d’améliorer votre sécurité visuelle. Nécessite un transformateur 12-24 Vac - min 10 VA (non inclus). Sonnette vidéo filaire Hue

1 x Hue Carillon intelligent Secure Améliorez la sécurité de votre maison avec le carillon intelligent Hue. Recevez des alertes sonores lorsque quelqu’un sonne à la porte, où que vous soyez. Il est très simple à installer : il suffit de le brancher et de choisir votre morceau préféré. Il fonctionne parfaitement avec votre système Philips Hue existant, ce qui contribue à assurer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit. Carillon intelligent Secure

1 x Hue Bridge Pro La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore. Bridge Pro