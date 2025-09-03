Améliorez la sécurité de votre maison avec le carillon intelligent Hue. Recevez des alertes sonores lorsque quelqu’un sonne à la porte, où que vous soyez. Il est très simple à installer : il suffit de le brancher et de choisir votre morceau préféré. Il fonctionne parfaitement avec votre système Philips Hue existant, ce qui contribue à assurer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit.