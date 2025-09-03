* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Carillon intelligent Secure
Améliorez la sécurité de votre maison avec le carillon intelligent Hue. Recevez des alertes sonores lorsque quelqu’un sonne à la porte, où que vous soyez. Il est très simple à installer : il suffit de le brancher et de choisir votre morceau préféré. Il fonctionne parfaitement avec votre système Philips Hue existant, ce qui contribue à assurer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit.
Points forts des produits
- Alertes sonores en temps réel lorsque quelqu’un sonne à la porte
- Se branche n’importe où à la maison
- Compatible avec les caméras Hue, la sonnette et les détecteurs de mouvement
- Émet des alarmes sonores
Se branche sur n’importe quelle prise pour une utilisation instantanée; pas de fils, pas de tracas.
Associez le carillon à une sonnette vidéo Hue pour obtenir des alertes sonores dans toute votre maison, un contrôle mains libres et une détection instantanée lorsque quelqu’un est à votre porte.
Le carillon fonctionne avec tous les produits Secure, y compris les caméras Secure et les détecteurs de mouvement intérieurs. Lorsqu’un mouvement est détecté n’importe où, vous entendrez une alerte sonore instantanée, vous permettant ainsi d’être au courant de ce qui se passe dans votre maison.
Déclenchez une alarme sonore et lumineuse puissante manuellement ou automatiquement quand votre système Hue Secure est armé.
Gérez votre sonnette, votre carillon et vos lampes Philips Hue depuis l’application Hue; pas besoin de plusieurs applications. Recevez des notifications instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez.
Choisissez votre sonnerie, réglez les niveaux de volume, définissez des heures de silence ou modifiez les sons en fonction de l’heure de la journée. Coupez ou réactivez facilement le son avec le bouton de commande local.
Recevez des alertes sonores à tout moment avec le carillon intelligent. Placez des carillons dans toute votre maison pour vous assurer de ne jamais manquer un visiteur, où que vous soyez.
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Matériau
Plastique
Couleur du boîtier
Blanc