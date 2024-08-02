Dans cet ensemble

1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz. Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la Play gradient lightstrip de Philips Hue. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 75 po et plus grâce aux dispositifs de montage inclus. Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus