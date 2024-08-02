* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Vente
Exhilarate bundle: Hue sync box 8K + Play gradient lightstrip (75" TVs) + Bridge
Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play Sync Box, regardez le Play gradient lightstrip 75” changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier en fonction de votre écran.
Le prix actuel est $737.97, le prix d'origine est $819.97
Points forts des produits
- Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
- Certifié HDMI 2.1
- Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
- Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
Dans cet ensemble
1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la Play gradient lightstrip de Philips Hue. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 75 po et plus grâce aux dispositifs de montage inclus.Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
1 x Hue Bridge
Le Hue Bridge est le cœur de votre système de sécurité et d’éclairage intelligent intuitif intégré. Grâce à une installation facile et guidée dans l’application Hue, le Bridge connecte vos lumières, vos caméras et vos capteurs pour qu’ils fonctionnent ensemble en harmonie.Bridge