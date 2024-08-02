Aide
G-force bundle: Hue sync box 8K + Play gradient lightstrip (65" TVs) + Bridge

Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play Sync Box, regardez le Play gradient lightstrip 65” changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier en fonction de votre écran.

Points forts des produits

  • Lumière blanche et couleurs riches
  • Synchronisation avec l’écran TV
  • Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
  • Configuration simple du Bridge
  • Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires
Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 65 à 70 po grâce aux dispositifs de montage inclus.

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Gros plan de l’avant de Hue Bridge

1 x Hue Bridge

Le Hue Bridge est le cœur de votre système de sécurité et d’éclairage intelligent intuitif intégré. Grâce à une installation facile et guidée dans l’application Hue, le Bridge connecte vos lumières, vos caméras et vos capteurs pour qu’ils fonctionnent ensemble en harmonie.

Bridge

