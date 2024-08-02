* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
G-force bundle: Hue sync box 8K + Play gradient lightstrip (65" TVs) + Bridge
Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play Sync Box, regardez le Play gradient lightstrip 65” changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier en fonction de votre écran.
Le prix actuel est $710.97, le prix d'origine est $789.97
Points forts des produits
- Lumière blanche et couleurs riches
- Synchronisation avec l’écran TV
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Configuration simple du Bridge
- Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires
Dans cet ensemble
1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 65 à 70 po grâce aux dispositifs de montage inclus.Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
1 x Hue Bridge
Le Hue Bridge est le cœur de votre système de sécurité et d’éclairage intelligent intuitif intégré. Grâce à une installation facile et guidée dans l’application Hue, le Bridge connecte vos lumières, vos caméras et vos capteurs pour qu’ils fonctionnent ensemble en harmonie.Bridge