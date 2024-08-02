* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Vente
Grand Prix bundle: Hue sync box 8K + Play Gradient Lightstrip 65"
Transform your entertainment into a fully immersive light syncing experience with a Hue Play HDMI sync box 8K and a 65 inch gradient LED strip light. Elevate the way you play, watch, and listen!
Le prix actuel est $683.98, le prix d'origine est $719.98
Points forts des produits
- Sync lights with TV content at 8K 60Hz and 4K 120Hz
- HDMI 2.1 certified
- Creates 1:1 color sync with what's on your screen
- Link up to 10 Philips Hue lights
Dans cet ensemble
1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 65 à 70 po grâce aux dispositifs de montage inclus.Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
Des ensembles qui pourraient vous plaire
Hue
Bridge
$69.99