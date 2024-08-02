Aide
Gros plan de l’avant de Turbo bundle: Hue sync box 8K + Play Gradient Lightstrip 75"

Vente

Turbo bundle: Hue sync box 8K + Play Gradient Lightstrip 75"

Transform your entertainment into a fully immersive light syncing experience with a Hue Play HDMI sync box 8K and a 75 inch LED gradient strip light. Elevate the way you play, watch, and listen!

Points forts des produits

  • Sync lights with TV content at 8K 60Hz and 4K 120Hz
  • HDMI 2.1 certified
  • Creates 1:1 color sync with what's on your screen
  • Link up to 10 Philips Hue lights
Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la Play gradient lightstrip de Philips Hue. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 75 po et plus grâce aux dispositifs de montage inclus.

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

