Découvrez la plus large gamme de formes, de tailles et de styles. Offrant une gradation instantanée, prête à l’emploi, et une riche qualité de lumière, ces ampoules intelligentes vous permettent d’éclairer votre maison à votre façon.
- Fonctionne dans tous les foyers
- À intensité variable et prêt à l’emploi
- Facile à installer soi-même
Ampoule intelligente E12 - flamme (paquet de 2)
Obtenez, dans votre maison, une lumière blanche douce vous mettant à l’aise grâce à deux ampoules intelligentes entièrement réglables. Commandez instantanément votre éclairage par l’entremise de Bluetooth dans une seule pièce ou connectez-vous à un pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $19.99, le prix d'origine est $49.99
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Découvrez la gamme primée d’ampoules DEL intelligentes
Comparez les gammes de couleurs Philips Hue
Utilisez un blanc à intensité variable pour les espaces fonctionnels ou une lumière chaude à froide pour mettre en valeur les moments du quotidien. Vous en voulez plus? Obtenez le nec plus ultra en matière d’éclairage avec des millions de couleurs pour une lumière riche et puissante.
Blanc doux
La gamme de blancs procure un éclairage blanc chaud avec une gradation instantanée sans fil.
Blanc chaud à froid
La gamme d’ambiance blanche offre 50 000 nuances de lumière blanche chaude et lumière du jour froide, ainsi qu’une gradation instantanée sans fil.
Des millions de couleurs
La gamme d’ambiance blanche et colorée offre à la fois un blanc allant du chaud au froid et des millions de couleurs de lumière – et oui, elle s’atténue instantanément aussi!
Gérez votre installation avec l’application
Allumez et éteignez les lumières, réglez la luminosité de la pièce, créez des scènes, etc., le tout dans Philips Hue app.
Adoptez le mode mains libres avec la voix
Des commandes vocales simples vous permettent de contrôler vos ampoules avec Amazon Alexa, l’Assistant Google ou Siri.
Le contrôle à votre guise
Utilisez Philips Hue app, votre voix ou des accessoires intelligents pour contrôler votre installation.
Utilisez des accessoires intelligents
Les ampoules Philips Hue fonctionnent de manière transparente avec les accessoires intelligents tels que le gradateur Hue ou le bouton intelligent Hue.
Convient à tous les foyers
Toutes nos ampoules DEL intelligentes ont des tailles et des types de culots standards, ce qui signifie qu’elles s’adaptent à presque tous les luminaires.
Prêt à l’emploi
C’est aussi simple que de visser une ampoule – littéralement. Une fois dans votre luminaire, nos ampoules DEL intelligentes peuvent varier l’intensité lumineuse et créer une ambiance instantanément.
Où placer les ampoules intelligentes
Questions et réponses
Quelles sont les différences entre les ampoules Philips Hue des gammes : Blanche, Ambiance blanche et Ambiance blanche et colorée?
Les ampoules Philips Hue fonctionnent-elles avec des lampes et des luminaires normaux?
Quelle est la portée d’une installation Philips Hue contrôlée par un pont Hue?
Quelle est la portée d’une installation Philips Hue contrôlée par Bluetooth?
Comment savoir si je peux utiliser un projecteur avec mon transformateur?
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39x114