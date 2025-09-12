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Gros plan de l’avant de Hue White Trousse de démarrage : 3ampoules intelligentesE26 (60W) + bouton intelligent

Vente

Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (60 W) + bouton intelligent

Améliorez votre expérience en matière d'éclairage grâce à la trousse de démarrage pour ampoules blanches Philips Hue. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter de fonctionnalités telles la gradation sans fil, les programmes et les minuteries. Assurez le contrôle par le biais de l'application, de la commande vocale ou du bouton inclus. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.

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Points forts des produits

  • White
  • Jusqu'à 800 lumens*
  • Lumière blanche douce
  • Commande intelligente
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Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

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Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

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Pont Hue inclus

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Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule blanche et colorée
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Trousse de démarrage Essentiel : 2 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Jusqu’à 800 lumens
Lumière de couleur Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
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Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

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Trousse de démarrage : 3 ampoules E26 + bouton intelligent + Bridge Pro

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Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

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Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

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Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

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Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

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Lumière du jour à spectre complet
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Trousse de démarrage : 3 ampoules E26 + commutateur à cadran Tap + Bridge Pro

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Ambiance blanche +16 millions de couleurs
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Commande intelligente de l’éclairage à distance

Commande intelligente de l’éclairage à distance

L’application Hue vous permet de contrôler entièrement toutes vos lumières, même si vous n’êtes pas chez vous. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant simplement l’application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.

Rentrez chez vous dans un foyer illuminé

Rentrez chez vous dans un foyer illuminé

Configurez votre application Philips Hue afin qu'elle sache lorsque vous approchez de chez vous. Avant même de sortir de votre voiture ou de parcourir l'allée, les lumières intelligentes que vous avez sélectionnées s'allumeront automatiquement.

Comme si vous étiez chez vous grâce aux lumières intelligentes

Comme si vous étiez chez vous grâce aux lumières intelligentes

Utilisez l'application Philips Hue pour programmer des routines d'éclairage pendant votre absence. Vos lumières intelligentes s'allumeront aux heures que vous avez choisies – et parfois quelques minutes avant ou après – pour simuler votre présence à la perfection.

Commandez vos lumières à la voix

Commandez vos lumières à la voix

Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l’assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.

Commandez vos lumières en un seul clic

Commandez vos lumières en un seul clic

Un simple clic contrôle vos lumières intelligentes. Aucun téléphone intelligent n’est nécessaire. Appuyez une fois pour allumer et éteindre les lumières, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour varier l’intensité de vos lumières. Déjà programmé, le bouton intelligent Philips Hue est prêt à utiliser pour que vous puissiez faire exactement ce dont vous avez besoin et quand vous le voulez.

Montage adaptable sans fil

Montage adaptable sans fil

Grâce à la technologie sans fil, le bouton intelligent Philips Hue s’installe en quelques secondes n’importe où dans la maison. Remplacez un interrupteur existant par la plaque de montage incluse ou utilisez le petit socle pour le placer sur une surface. Si vous préférez l’option portative, qu’à cela ne tienne car le bouton intelligent est magnétique. Vous pouvez donc le poser sur une surface magnétique, comme le réfrigérateur.

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x110

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

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