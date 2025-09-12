Vente
Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (60 W) + bouton intelligent
Améliorez votre expérience en matière d'éclairage grâce à la trousse de démarrage pour ampoules blanches Philips Hue. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter de fonctionnalités telles la gradation sans fil, les programmes et les minuteries. Assurez le contrôle par le biais de l'application, de la commande vocale ou du bouton inclus. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $83.99, le prix d'origine est $139.99
Points forts des produits
- White
- Jusqu'à 800 lumens*
- Lumière blanche douce
- Commande intelligente
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Commande intelligente de l’éclairage à distance
L’application Hue vous permet de contrôler entièrement toutes vos lumières, même si vous n’êtes pas chez vous. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant simplement l’application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.
Rentrez chez vous dans un foyer illuminé
Configurez votre application Philips Hue afin qu'elle sache lorsque vous approchez de chez vous. Avant même de sortir de votre voiture ou de parcourir l'allée, les lumières intelligentes que vous avez sélectionnées s'allumeront automatiquement.
Comme si vous étiez chez vous grâce aux lumières intelligentes
Utilisez l'application Philips Hue pour programmer des routines d'éclairage pendant votre absence. Vos lumières intelligentes s'allumeront aux heures que vous avez choisies – et parfois quelques minutes avant ou après – pour simuler votre présence à la perfection.
Commandez vos lumières à la voix
Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l’assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.
Commandez vos lumières en un seul clic
Un simple clic contrôle vos lumières intelligentes. Aucun téléphone intelligent n’est nécessaire. Appuyez une fois pour allumer et éteindre les lumières, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour varier l’intensité de vos lumières. Déjà programmé, le bouton intelligent Philips Hue est prêt à utiliser pour que vous puissiez faire exactement ce dont vous avez besoin et quand vous le voulez.
Montage adaptable sans fil
Grâce à la technologie sans fil, le bouton intelligent Philips Hue s’installe en quelques secondes n’importe où dans la maison. Remplacez un interrupteur existant par la plaque de montage incluse ou utilisez le petit socle pour le placer sur une surface. Si vous préférez l’option portative, qu’à cela ne tienne car le bouton intelligent est magnétique. Vous pouvez donc le poser sur une surface magnétique, comme le réfrigérateur.
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x110