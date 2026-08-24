Inscrivez-vous à l’infolettre Philips Hue et recevez un code promo de bienvenue de 15 % pour la Boutique Hue. De plus, gardez un œil sur votre boîte de réception pour profiter d’un accès exclusif aux soldes du Vendredi fou, des Journées ensoleillées, des Produits d’extérieur et aux Soldes des Fêtes. Vous recevrez également des mises à jour personnalisées, des actualités sur les produits et des offres exclusives de Philips Hue.