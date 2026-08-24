Le Philips Hue Bridge, le Bridge Pro et les ampoules intelligentes sont proposés dans une trousse de démarrage Philips Hue personnalisable. Le Hue Bridge Pro et le Philips Hue Bridge pour maison intelligente sont proposés avec des ampoules intelligentes illuminées en rose, toutes incluses, dans la trousse de promotion « Créez votre propre trousse de démarrage Philips Hue ».

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La mise en place d’un éclairage intelligent est facile avec une trousse de démarrage Hue, surtout lorsque vous le personnalisez à votre guise!

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Bridge Pro

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Bridge

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Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

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Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

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Ampoule intelligente E12 - flamme

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Ampoule intelligente Edison ST19-E26

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Ampoule intelligente PAR20-E26 (paquet de 2)

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Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

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Lampe de table portative Hue Go

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Barre de lumière Play, emballage double

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Projecteur d’extérieur Lily XL

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Projecteur extérieur Lily

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