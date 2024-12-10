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De quels produits Philips Hue ai-je besoin pour synchroniser mes éclairages avec mon téléviseur, ma musique ou mes jeux ?

Quelles plates-formes sont compatibles avec les applications Philips Hue Sync ?

Que dois-je prendre en compte pour décider quelle application Philips Hue Sync utiliser ?

Avec quel type de média chaque application peut-elle se synchroniser ?

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