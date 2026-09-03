Module d'applique murale Philips Hue

Vous possédez déjà des panneaux muraux Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles ou Hexagons ? Utilisez le module d'applique murale Philips Hue pour intégrer vos formes Nanoleaf à votre écosystème Hue, les commander et les personnaliser en même temps que vos lampes Hue, le tout depuis l'application Hue.*

* Les autres formes de panneaux muraux Nanoleaf ne sont actuellement pas compatibles avec l'intégration du module d'applique murale Philips Hue.