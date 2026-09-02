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Lampes décoratives

Ajoutez de la personnalité à chaque pièce avec des bandes lumineuses décoratives et des guirlandes lumineuses. Transformez votre espace avec une luminosité, des couleurs et des scènes personnalisables. Créez une atmosphère parfaite pour vous relaxer, accueillir des invités ou profiter du quotidien.

92 produits
Promotion
Gros plan de l'avant de Lightstrip extérieur 5 mètres

Lightstrip extérieur 5 mètres

1 x 5 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré
Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
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Exclusif
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses Festavia

Guirlandes lumineuses Festavia

Créez un gradient de couleur
100 LED couleur connectées
Cordon de 8 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 5 m

Lightstrip OmniGlow 5 m

4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 10 m

Lightstrip Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
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Gros plan de l'avant de Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

RGBIC
Couleur néon
Pliez-le pour obtenir la forme voulue
Application et commande vocale
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 5 m

Lightstrip Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses Festavia

Guirlandes lumineuses Festavia

Créez un gradient de couleur
500 LED couleur connectées
Cordon de 40 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 6 m

Lightstrip Flux 6 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
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Gros plan de l'avant de Ruban LED Hue Essential 10 m

Ruban LED Hue Essential 10 m

RGBIC
Scénarios personnalisables
Découpez-le pour l'adapter à tout espace
Application et commande vocale
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Solo 5 mètres

Lightstrip Hue Solo 5 mètres

Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
5 mètres
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Extension de guirlande lumineuse 21 m
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
White and Color Gradient
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
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