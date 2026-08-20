Lampes LED connectées

Grand lampadaire Hue Play
Le prix actuel est CHF 150.00
Lampadaire Gradient Signe
Le prix actuel est CHF 340.00
Éclairage portable Go
Le prix actuel est CHF 100.00
Hue Play pack x2
Le prix actuel est CHF 150.00
Lampadaire Gradient Signe
Le prix actuel est CHF 340.00
Lampe de chevet Twilight blanche
Le prix actuel est CHF 285.00
Lampadaire Hue Play compact
Le prix actuel est CHF 140.00
Lampe de table Flourish
Le prix actuel est CHF 160.00
Lampe à poser Hue Play
Le prix actuel est CHF 80.00
Projecteur mural Hue Play
Le prix actuel est CHF 370.00
Lampe de chevet Twilight noire
Le prix actuel est CHF 285.00
Iris or édition spéciale
Le prix actuel est CHF 150.00
Iris cuivre édition spéciale
Le prix actuel est CHF 150.00
Lampe à poser Iris
Le prix actuel est CHF 120.00
Lampe à poser Bloom
Le prix actuel est CHF 100.00
Hue Play pack x1
Le prix actuel est CHF 85.00
Hue Play pack x1
Le prix actuel est CHF 85.00
Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (sable)
Le prix actuel est CHF 165.00
Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)
Le prix actuel est CHF 165.00
Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)
Le prix actuel est CHF 165.00
Lightguide globe large + lampe à poser cônique (noir)
Le prix actuel est CHF 165.00
Lightguide globe large + lampe à poser cônique (vert sauge)
Le prix actuel est CHF 165.00
Lightguide triangulaire + lampe à poser cônique (sable)
Le prix actuel est CHF 165.00
Pack : Hue Play light bars + Hue Bridge
Le prix du lot est de CHF 218.50, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 230.00