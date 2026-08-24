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Interrupteurs connectés

Contrôlez l’éclairage connecté à votre manière avec des interrupteurs connectés Philips Hue. Ajustez la luminosité, activez des scènes et gérez plusieurs lampes grâce à des contrôles sans fil pratiques conçus pour un usage quotidien.

15 produits
Gros plan de l'avant de Bouton intelligent

Bouton intelligent

Alimenté par batterie
45 mm
Conception mate
Fixation magnétique ou avec support
Nouveau
Gros plan de l'avant de Variateur filaire pour lampes non connectées

Variateur filaire pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes à intensité variable non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge
Nouveau
Gros plan de l'avant de Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Nouveau
Gros plan de l'avant de Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Nouveau
Gros plan de l'avant de Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Exclusif
Gros plan de l'avant de Hue tap dial switch mini blanc :

Hue tap dial switch mini blanc :

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis
Exclusif
Gros plan de l'avant de Hue tap dial switch mini noir

Hue tap dial switch mini noir

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Gros plan de l'avant de Tap dial switch

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Gros plan de l'avant de Tap dial switch

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Gros plan de l'avant de Module d'interrupteur mural Philips Hue

Module d'interrupteur mural Philips Hue

S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Nouveau
Gros plan de l'avant de Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (1 pack)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (1 pack)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Promotion
Gros plan de l'avant de Bouton connecté

Bouton connecté

Contrôlez l’éclairage en un clic
Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
Fonctionnalité personnalisée
Montage flexible et sans fil
1-15 de 15

Guide des interrupteurs connectés pour lampes

Qu’est-ce qu’un interrupteur connecté et comment fonctionne-t-il ?

Les interrupteurs connectés fonctionnent-ils en cas de panne du Wi-Fi ?

Ai-je besoin d’un hub de maison connectée pour utiliser un interrupteur connecté ?

Comment remplacer ou changer un interrupteur ?

Comment installer et connecter un interrupteur de lumière ?

Quels sont les problèmes et solutions courants pour les interrupteurs connectés ?

Un interrupteur connecté peut-il rendre une ampoule classique connectée ?

Puis-je programmer un interrupteur avec variateur Philips Hue pour déclencher différentes scènes de lumière en fonction de l’heure de la journée ?

En savoir plus sur les interrupteurs

Efficacité énergétique des lampes LED connectées

Comment installer un Philips Hue Dimmer switch

Utilisez notre guide pas à pas d'installation d'un variateur Hue afin d'installer et de faire fonctionner votre interrupteur intelligent dans votre système d'éclairage connecté.
Lampes LED à changement de couleur

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