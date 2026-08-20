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Rétroéclairage TV

Vivez votre divertissement au-delà de l’écran grâce à nos rétroéclairages TV. Conçus pour se synchroniser en temps réel avec des films, des jeux, des événements sportifs et du contenu en streaming, les Rubans Lumineux pour TV et les accessoires de synchronisation créent une expérience de visionnage plus immersive.

5 produits
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Promotion
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Promotion
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
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Guide des éclairages d’ambiance pour TV

Comment les rétroéclairages pour téléviseurs connectés se synchronisent-ils avec le contenu affiché à l’écran ?

Puis-je contrôler le rétroéclairage de ma TV avec des commandes vocales ?

Puis-je personnaliser les effets lumineux de la télévision via une application mobile ?

Comment installer un rétroéclairage sur ma télévision ?

Qu’est-ce qu’un rétroéclairage TV ?

Quelle est la longueur des lampes pour TV pour une télévision de 55 pouces ?

Les rétroéclairages Hue sont-ils compatibles avec toutes les marques de téléviseurs ?

Est-il possible de gérer la synchronisation du rétroéclairage de mon téléviseur depuis une application sur smartphone ?

Quels sont les meilleurs bandeaux LED pour le rétroéclairage du téléviseur ?

Quelles sont les meilleures bandes LED pour TV et accessoires de synchronisation ?

En savoir plus sur les rétroéclairages TV et les bandes LED pour TV

Lumière qui se synchronise avec le téléviseur

Lampes qui se synchronisent avec le téléviseur

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Lampes LED à changement de couleur

Ampoules et luminaires à variation de couleurs : 5 utilisations créatives

Description : Découvrez toutes les différentes façons dont les ampoules et luminaires LED à variation de couleurs peuvent être utilisées à bon escient, de la transformation de votre expérience télévisuelle à la mise en oeuvre de signaux connectés.
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Synchronisation entre Philips Hue et Netflix - Guide de configuration

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