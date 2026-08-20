Lightstrip Hue Play gradient 75 inch
Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est CHF 260.00
Lightstrip Hue Play gradient 65 inch
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est CHF 230.00
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est CHF 210.00
Promotion
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Le prix actuel est CHF 99.99, le prix d'origine est CHF 200.00
Promotion
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Le prix actuel est CHF 74.99, le prix d'origine est CHF 150.00
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Guide des éclairages d’ambiance pour TV
Comment les rétroéclairages pour téléviseurs connectés se synchronisent-ils avec le contenu affiché à l’écran ?
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Puis-je contrôler le rétroéclairage de ma TV avec des commandes vocales ?
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Puis-je personnaliser les effets lumineux de la télévision via une application mobile ?
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Comment installer un rétroéclairage sur ma télévision ?
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Qu’est-ce qu’un rétroéclairage TV ?
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Quelle est la longueur des lampes pour TV pour une télévision de 55 pouces ?
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Les rétroéclairages Hue sont-ils compatibles avec toutes les marques de téléviseurs ?
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Est-il possible de gérer la synchronisation du rétroéclairage de mon téléviseur depuis une application sur smartphone ?
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Quels sont les meilleurs bandeaux LED pour le rétroéclairage du téléviseur ?
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Quelles sont les meilleures bandes LED pour TV et accessoires de synchronisation ?
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Ampoules et luminaires à variation de couleurs : 5 utilisations créatives
Description : Découvrez toutes les différentes façons dont les ampoules et luminaires LED à variation de couleurs peuvent être utilisées à bon escient, de la transformation de votre expérience télévisuelle à la mise en oeuvre de signaux connectés.