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Luminaires connectés

Complétez votre installation avec des luminaires conçus pour chaque pièce. Des suspensions et plafonniers aux appliques murales, chaque luminaire s’intègre parfaitement à l’application Hue, vous offrant un contrôle total dans toute votre maison.

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Nouveau
Gros plan de l'avant de Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lumière blanche et colorée réglable
Correspondance des couleurs Chromasync™
1000 lumens
Étanche (IP44)
Gros plan de l'avant de Plafonnier fin Hue Devote S (pack de 2)

Plafonnier fin Hue Devote S (pack de 2)

Distribution uniforme de la lumière
⌀ 29,1 cm
Jusqu’à 2000 lumens
Matière synthétique en blanc mat
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Gros plan de l'avant de Plafonnier Datura

Plafonnier Datura

Rétro-éclairage diffus
Lumière puissante à l'avant
60 x 60 cm
Jusqu’à 4 300 lumens
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Gros plan de l'avant de Panneau lumineux rectangulaire Aurelle

Panneau lumineux rectangulaire Aurelle

Distribution égale de la lumière
120 x 30 cm
Jusqu’à 3750 lumens
Aluminium blanc mat
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀29,1 cm
Jusqu’à 2 250 lumens
Profil synthétique
Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WA LED 29,1 cm blanc

Panneau de plafond rond Tento WA LED 29,1 cm blanc

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀29,1 cm
Jusqu’à 2 250 lumens
Profil synthétique
Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
Gros plan de l'avant de Plafonnier Datura grand format

Plafonnier Datura grand format

Rétro-éclairage diffus
Lumière puissante à l'avant
⌀57,4 cm
Jusqu’à 4850 lumens
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Appear

Applique murale extérieure Appear

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Panneau lumineux carré Aurelle

Panneau lumineux carré Aurelle

Distribution égale de la lumière
30 x 30 cm
Jusqu’à 1940 lumens
Aluminium blanc mat
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Plafonnier Centris 4 spots

Plafonnier Centris 4 spots

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WA LED 42,1 cm blanc

Panneau de plafond rond Tento WA LED 42,1 cm blanc

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Plafonnier fin Hue Devote M

Plafonnier fin Hue Devote M

Distribution uniforme de la lumière
⌀ 42,1 cm
Jusqu’à 2900 lumens
Matière synthétique en blanc mat
Gros plan de l'avant de Plafonnier fin Hue Devote S

Plafonnier fin Hue Devote S

Distribution uniforme de la lumière
⌀ 29,1 cm
Jusqu’à 2000 lumens
Matière synthétique en blanc mat
Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm noir

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm noir

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique
Gros plan de l'avant de Plafonnier Datura petit format

Plafonnier Datura petit format

Rétro-éclairage diffus
Lumière puissante à l'avant
⌀38,4 cm
Jusqu’à 3 300 lumens
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