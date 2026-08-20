Luminaires connectés

Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3
Le prix actuel est CHF 250.00
Plafonnier fin Hue Devote S (pack de 2)
Le prix actuel est CHF 165.00
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est CHF 130.00
Rail Perifo 1,5 m
Le prix actuel est CHF 95.00
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc
Le prix actuel est CHF 150.00
Rail Perifo 1 m
Le prix actuel est CHF 75.00
Plafonnier Datura
Le prix actuel est CHF 400.00
Rail Perifo 1,5 m
Le prix actuel est CHF 95.00
Panneau lumineux rectangulaire Aurelle
Le prix actuel est CHF 210.00
Suspension Ensis
Le prix actuel est CHF 490.00
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc
Le prix actuel est CHF 110.00
Panneau de plafond rond Tento WA LED 29,1 cm blanc
Le prix actuel est CHF 90.00
Suspension cylindrique Perifo
Le prix actuel est CHF 160.00
Plafonnier Datura grand format
Le prix actuel est CHF 400.00
Applique murale extérieure Appear
Le prix actuel est CHF 170.00
Spot extérieur Lily XL
Le prix actuel est CHF 170.00
Panneau lumineux carré Aurelle
Le prix actuel est CHF 145.00
Plafonnier Centris 4 spots
Le prix actuel est CHF 510.00
Panneau de plafond rond Tento WA LED 42,1 cm blanc
Le prix actuel est CHF 120.00
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est CHF 130.00
Plafonnier fin Hue Devote M
Le prix actuel est CHF 130.00
Plafonnier fin Hue Devote S
Le prix actuel est CHF 90.00
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm noir
Le prix actuel est CHF 150.00
Plafonnier Datura petit format
Le prix actuel est CHF 300.00
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