Créez un kit
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est CHF 140.00
Borne d'éclairage Impress (basse tension)
Basse tension
Finition noire mate
400 x 100 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est CHF 200.00
Nouveau
Borne d’éclairage extérieure Lucca
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est CHF 135.00
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Acier inoxydable
104 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est CHF 155.00
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est CHF 180.00
Créez un kit
GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS
Câblée
Finition noire mate
400 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 200.00
Grande borne d'éclairage extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 200.00
Borne d’éclairage extérieure Nyro
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 200.00
Borne d'éclairage extérieure Turaco
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est CHF 150.00
Borne d’éclairage extérieure Lucca
Comprend ampoule LED E27
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 130.00
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