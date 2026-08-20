Éclairage LED connecté intérieur

Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Le prix actuel est CHF 130.00
Rail Perifo 1,5 m
1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Le prix actuel est CHF 95.00
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 340.00
Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
Le prix actuel est CHF 270.00
Rail Perifo 1 m
1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Le prix actuel est CHF 75.00
Rail Perifo 1,5 m
1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Le prix actuel est CHF 95.00
Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens
Le prix actuel est CHF 160.00
Créez un kit
Suspension Ensis
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 490.00
Nouveau
Variateur filaire pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes à intensité variable non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge
Le prix actuel est CHF 60.00
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Le prix actuel est CHF 350.00
Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
Le prix actuel est CHF 160.00
Nouveau
Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Le prix actuel est CHF 55.00
Nouveau
Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Le prix actuel est CHF 50.00
Créez un kit
Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 100.00
Lightstrip OmniGlow 3 m
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est CHF 150.00
Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Le prix actuel est CHF 130.00
Créez un kit
Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est CHF 80.00
Lightstrip Hue Play gradient 75 inch
Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est CHF 260.00
Créez un kit
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 160.00
Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Le prix actuel est CHF 80.00
Créez un kit
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 150.00
Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
Le prix actuel est CHF 110.00
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est CHF 340.00
Exclusif
Guirlandes lumineuses Festavia
Créez un gradient de couleur
100 LED couleur connectées
Cordon de 8 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure
Le prix actuel est CHF 130.00