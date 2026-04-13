Ne regardez pas seulement la TV, vivez-la ! La synchronisation d’écran Hue est une solution plug-and-play conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Elle s’adapte parfaitement à votre TV et synchronise le contenu à l’écran avec vos luminaires Hue en temps réel, s’accordant dans un affichage toujours parfaitement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et sports préférés, en streaming sur vos applications natives préférées ou que en télévision diffusée. Un objectif fisheye capture l’ensemble de l’écran de bord à bord. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour offrir une synchronisation lumineuse optimale, afin que vos luminaires Hue reflètent toute l’action, même si les conditions d’éclairage changent. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez sans effort vos lampes avec Hue Play Screen Sync, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.

Solution simple plug-and-play

Synchronisez tout contenu via l’app Hue

Capture plein écran avec objectif fisheye

Algorithme avancé d’appariement des couleurs

Intégration transparente avec le système Hue