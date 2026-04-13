Philips Hue Play Screen Sync
Le prix actuel est CHF 120.00
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- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Philips Hue Play Screen Sync
Ne regardez pas seulement la TV, vivez-la ! La synchronisation d’écran Hue est une solution plug-and-play conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Elle s’adapte parfaitement à votre TV et synchronise le contenu à l’écran avec vos luminaires Hue en temps réel, s’accordant dans un affichage toujours parfaitement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et sports préférés, en streaming sur vos applications natives préférées ou que en télévision diffusée. Un objectif fisheye capture l’ensemble de l’écran de bord à bord. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour offrir une synchronisation lumineuse optimale, afin que vos luminaires Hue reflètent toute l’action, même si les conditions d’éclairage changent. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez sans effort vos lampes avec Hue Play Screen Sync, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.
- Solution simple plug-and-play
- Synchronisez tout contenu via l’app Hue
- Capture plein écran avec objectif fisheye
- Algorithme avancé d’appariement des couleurs
- Intégration transparente avec le système Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103173126
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 87'600
- Plage de température ambiante
- 0 à +40 °C
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103173126
- Poids net
- 0.28 kg
- Poids brut
- 0.5 kg
- Hauteur
- 190 mm
- Longueur
- 100 mm
- Largeur
- 147 mm
- Code 12NC
- 929004440202
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0
- Puissance
- 1.5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2'000
- Hauteur totale
- 68.2 mm
- Longueur totale
- 180.4 mm
- Largeur totale
- 139.6 mm
- Plage de hauteur du produit
- 45.5 mm to 68.2 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 100 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Options de montage
- TV
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Non
- Résolution vidéo
- no video output
- Formats vidéo
- no video output
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Non applicable
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
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