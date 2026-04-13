Philips Hue Play Screen Sync

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Gros plan de l'avant de Hue Philips Hue Play Screen Sync
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  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Philips Hue Play Screen Sync

Ne regardez pas seulement la TV, vivez-la ! La synchronisation d’écran Hue est une solution plug-and-play conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Elle s’adapte parfaitement à votre TV et synchronise le contenu à l’écran avec vos luminaires Hue en temps réel, s’accordant dans un affichage toujours parfaitement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et sports préférés, en streaming sur vos applications natives préférées ou que en télévision diffusée. Un objectif fisheye capture l’ensemble de l’écran de bord à bord. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour offrir une synchronisation lumineuse optimale, afin que vos luminaires Hue reflètent toute l’action, même si les conditions d’éclairage changent. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez sans effort vos lampes avec Hue Play Screen Sync, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.

  • Solution simple plug-and-play
  • Synchronisez tout contenu via l’app Hue
  • Capture plein écran avec objectif fisheye
  • Algorithme avancé d’appariement des couleurs
  • Intégration transparente avec le système Hue

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Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

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Supporte la résolution 4K à 60Hz.
Contenu synchro via l’app Hue
Forme simple et compacte
Installation et configuration faciles

CHF 150.00

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
energy.link.label

CHF 150.00

Nouveau
Module d'applique murale Philips Hue

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App Hue et commande vocale
Contrôlez jusqu'à 100 panneaux
Ajoutez Nanoleaf aux scénarios de lumière
Configuration simple dans l'app Hue

CHF 40.00

Extension de câble extérieure 5m

Extension de câble extérieure 5m

Câble d'extension
Longueur de 5 m
Noir

CHF 25.00

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