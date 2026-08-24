L'éclairage connecté, c'est facile ! Surtout si vous commencez avec un Starter Kit Hue personnalisé, qui vous correspond.
Promotions et réductions sur l’éclairage
Produits d’éclairage en promotion mis en avant
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Bridge Pro
CHF 150.00
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Hue Bridge
CHF 80.00
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Éclairage portable Go
CHF 100.00
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Hue Play pack x2
CHF 150.00
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Lampadaire Gradient Signe
CHF 340.00
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Lampe à poser Gradient Signe
CHF 225.00
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Lampadaire Gradient Signe
CHF 340.00
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Spot extérieur Lily XL
CHF 170.00
Spot extérieur Lily
CHF 360.00
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Prise connectée
CHF 40.00
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Détecteur de mouvement Hue
CHF 45.00
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