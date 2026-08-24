Le Philips Hue Bridge, le Bridge Pro et les ampoules connectées composent un kit de démarrage Philips Hue personnalisable. Le hub pour maison connectée Hue Bridge Pro et le hub pour maison connectée Philips Hue Bridge, accompagnés d’ampoules connectées diffusant une lumière rose, font partie de la promotion Philips Hue « créez votre propre kit de démarrage ».

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L'éclairage connecté, c'est facile ! Surtout si vous commencez avec un Starter Kit Hue personnalisé, qui vous correspond.

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Produits d’éclairage en promotion mis en avant

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Bridge Pro

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CHF 150.00

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Hue Bridge

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GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

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CHF 160.00

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GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

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CHF 70.00

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Éclairage portable Go

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CHF 100.00

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Hue Play pack x2

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Lampadaire Gradient Signe

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CHF 340.00

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Lampe à poser Gradient Signe

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CHF 225.00

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Lampadaire Gradient Signe

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Spot extérieur Lily XL

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CHF 170.00

Spot extérieur Lily

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CHF 360.00

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Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

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CHF 22.00

Prise connectée

Prise connectée

CHF 40.00

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Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

CHF 45.00

 

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