Bienvenue dans l'expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie pour maison connectée.
Une vision commune pour le présent et un engagement à innover ensemble pour l'avenir.
Philips Hue and Sonos
La synergie de la lumière et du son
Bienvenue dans l'expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie pour maison connectée.
Améliorez le quotidien sans effort
Profitez d'un intérieur où vos lampes connectées Hue et vos enceintes Sonos fonctionnent en parfaite harmonie pour rendre la vie à la maison plus simple, plus agréable et plus inspirante !
Commandez les enceintes Sonos via les interrupteurs Hue
Prévu pour l’automne 2026
Commandez la musique et l’audio de vos enceintes Sonos à l’aide du Hue Tap Dial Switch ou de tout interrupteur ou bouton Hue compatible. Jouez, mettez en pause, sautez les pistes, sélectionnez les stations de radio et ajustez le volume depuis n’importe où dans votre maison.
Profitez d’une commande simple et fiable des enceintes, même lorsque vous n'avez plus de connexion Internet.
Bridge ou Bridge Pro requis.
Réveillez-vous en son et lumière
Commencez chaque journée du bon pied grâce à une automatisation de réveil qui associe le son clair et précis de Sonos à la lumière immersive de Hue.
Bridge ou Bridge Pro requis.
*La commande vocale n'est actuellement disponible qu'en anglais et en français.
Commande vocale Sonos
Il suffit d'une simple commande à votre appareil Sonos pour allumer et éteindre les lampes, varier leur intensité, changer leur couleur ou sélectionner un scénario de lumière.
Bridge ou Bridge Pro requis.
Obtenir Sonos
Découvrez la gamme d'enceintes et de systèmes audio Sonos à synchroniser avec vos lampes connectées Hue.
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Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin d'aide pour associer Philips Hue et Sonos, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.