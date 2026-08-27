Philips Hue and Sonos

Commandez les enceintes Sonos via les interrupteurs Hue

Prévu pour l’automne 2026

Commandez la musique et l’audio de vos enceintes Sonos à l’aide du Hue Tap Dial Switch ou de tout interrupteur ou bouton Hue compatible. Jouez, mettez en pause, sautez les pistes, sélectionnez les stations de radio et ajustez le volume depuis n’importe où dans votre maison.

Profitez d’une commande simple et fiable des enceintes, même lorsque vous n'avez plus de connexion Internet.

Bridge ou Bridge Pro requis.