Kit pour panneaux muraux Hexagon

Gros plan de l'avant de Appliques murales Kit pour panneaux muraux Hexagon
Momentanément en rupture de stock

À propos du Kit pour panneaux muraux Hexagon

Panneaux Nanoleaf pour Philips Hue grâce au module d'applique murale. Commandez vos panneaux dans l'appli Hue, comme vos autres luminaires. Disponible uniquement à l'achat avec le module d'applique murale Hue. Non vendu séparément.

  • Panneaux Nanoleaf
  • Compatible avec Philips Hue via l'applique murale
  • Commandes via l'appli Hue, la voix ou les accessoires
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay