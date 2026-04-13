Panneaux Nanoleaf pour Philips Hue grâce au module d'applique murale. Commandez vos panneaux dans l'appli Hue, comme vos autres luminaires. Disponible uniquement à l'achat avec le module d'applique murale Hue. Non vendu séparément.

Panneaux Nanoleaf

Compatible avec Philips Hue via l'applique murale

Commandes via l'appli Hue, la voix ou les accessoires