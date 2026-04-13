Découvrez l’univers du divertissement Hue sur votre TV avec le Hue Play HDMI sync box 4K. Profitez de films, de séries et de jeux grâce à une expérience lumineuse assortie aux couleurs, qui transforme votre façon de regarder. Synchronisez sans effort les luminaires Hue à votre contenu préféré et profitez d’images fluides et claires qui suivent chaque moment à l’écran sans interruption grâce à une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à sa forme compacte et à sa configuration HDMI simplifiée, Hue Play Sync Box 4K s’intègre au mieux dans l'espace de divertissement. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez vos lampes avec Hue Play Sync Box 4K, puis personnalisez l’expérience en fonction de ce que vous regardez ou jouez.

Supporte la résolution 4K à 60Hz.

Contenu synchro via l’app Hue

Forme simple et compacte

Ajoutez jusqu'à 10 lampes avec le Hue Bridge

Installation et configuration faciles