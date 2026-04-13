Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K
Le prix actuel est CHF 150.00
Le prix actuel est CHF 150.00
À propos du Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K
Découvrez l’univers du divertissement Hue sur votre TV avec le Hue Play HDMI sync box 4K. Profitez de films, de séries et de jeux grâce à une expérience lumineuse assortie aux couleurs, qui transforme votre façon de regarder. Synchronisez sans effort les luminaires Hue à votre contenu préféré et profitez d’images fluides et claires qui suivent chaque moment à l’écran sans interruption grâce à une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à sa forme compacte et à sa configuration HDMI simplifiée, Hue Play Sync Box 4K s’intègre au mieux dans l'espace de divertissement. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez vos lampes avec Hue Play Sync Box 4K, puis personnalisez l’expérience en fonction de ce que vous regardez ou jouez.
- Supporte la résolution 4K à 60Hz.
- Contenu synchro via l’app Hue
- Forme simple et compacte
- Ajoutez jusqu'à 10 lampes avec le Hue Bridge
- Installation et configuration faciles
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103141644
Design et finition
- Couleur
- Noir mat
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 10'000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Type de fiche
- Type C
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103141644
- Poids net
- 0.23 kg
- Poids brut
- 0.35 kg
- Hauteur
- 174 mm
- Longueur
- 79 mm
- Largeur
- 146 mm
- Code 12NC
- 929004315002
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 1.2
- Puissance
- 5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1'000
- Hauteur totale
- 23 mm
- Longueur totale
- 117 mm
- Largeur totale
- 87 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- AC 100-240
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
- Options de montage
- Portable
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- No
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Oui
- Résolution vidéo
- 4K60
- Formats vidéo
- NA
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Non applicable
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement