L'applique murale Adore Philips Hue White Ambiance marie la fonctionnalité d'un luminaire moderne à un design classique et élégant. Selon le moment, ses recettes lumineuses stimuleront votre énergie et votre concentration, ou favoriseront la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou l'application Hue Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge. Placez l'équipement à l'horizontale, au-dessus du miroir, ou installez-en un de chaque côté, à la verticale, pour créer une ambiance parfaite.

White Ambiance

LED intégrée

Commande Bluetooth via l'application

Comprend interrupteur avec variateur

Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités