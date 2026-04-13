Lampe pour miroir de salle de bain Adore

Adore wall lamp, tubular shape, white finish with chrome end caps, mounted on a rectangular base, illuminated.
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À propos du Lampe pour miroir de salle de bain Adore

L'applique murale Adore Philips Hue White Ambiance marie la fonctionnalité d'un luminaire moderne à un design classique et élégant. Selon le moment, ses recettes lumineuses stimuleront votre énergie et votre concentration, ou favoriseront la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou l'application Hue Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge. Placez l'équipement à l'horizontale, au-dessus du miroir, ou installez-en un de chaque côté, à la verticale, pour créer une ambiance parfaite.

  • White Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Comprend interrupteur avec variateur
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
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