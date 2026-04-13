Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m

Créez une ambiance extérieure pleine de vie grâce à un éclairage parfait. Le ruban LED d'extérieur OmniGlow offre des dégradés de couleurs d'une douceur incomparable à chaque instant, pour passer un moment entre amis sur la terrasse, se détendre sur la pelouse ou accueillir des invités à votre porte d'entrée. La technologie avancée OmniGlow élimine les taches visibles des LED, créant ainsi un éclairage homogène sur toute sa longueur. Inutile de dissimuler le ruban LED : mettez-le en valeur et profitez-en comme éclairage direct. OmniGlow ne se contente pas de créer une ambiance. Grâce à sa lumière blanche éclatante de 2 100 lumens, il offre également un éclairage extérieur fonctionnel. Alternez sans effort entre un éclairage d'ambiance raffiné et un éclairage d'aire de travail. Installez OmniGlow le long des bordures de terrasse, des murs, des balcons, des allées et même sur les façades et toitures de votre maison. Sa conception résistante aux intempéries garantit des performances fiables tout au long de l'année. Coupez le ruban lumineux à la longueur souhaitée et refermez-le à l'aide du kit vendu séparément. Profitez d'un contrôle intuitif, d'une personnalisation et d'automatisations grâce à l'application Hue et aux commandes vocales.

Dégradés très doux OmniGlow

Correspondance précise des couleurs Chromasync

Lumière blanche très vive et authentique

Jusqu’à 2 100 lumens

Coupez et refermez (kit vendu séparément)