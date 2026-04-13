Suspension dégradée Signe
Le prix actuel est CHF 400.00
Le prix actuel est CHF 400.00
À propos du Suspension dégradée Signe
La suspension dégradée Signe allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Suspendez son design minimaliste et ultra-fin en position horizontale au plafond, puis orientez-le pour mettre en valeur les éléments architecturaux. Le résultat est une lumière qui semble flotter, créant un élément décoratif à la fois élégant et discret pour la cuisine, le bureau à domicile ou les pièces à vivre. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez sans effort entre des tons blanc chaud pour créer une ambiance relaxante, un éclairage direct blanc froid fonctionnel pour les tâches quotidiennes et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer l'ambiance souhaitée. La suspension dégradée Signe, fabriquée en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle connecté, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.
- Blanc et dégradé de couleurs
- Effets d'éclairage de façade et de lumière directe
- Tournez pour diriger la lumière selon le besoin
- Profil ultra-fin
- Finition aluminium noir
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103149527
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Aluminium
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Plage de température ambiante
- +5 à +35 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Pendant l'installation
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Type de fiche
- No plug
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 360
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 90
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 114
Divers
- Conçu spécialement pour
- Bureau à domicile, Séjour, Bureau d'étude
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103149527
- Poids net
- 1.33 kg
- Poids brut
- 2.46 kg
- Hauteur
- 138 mm
- Longueur
- 1'412 mm
- Largeur
- 177 mm
- Code 12NC
- 929004322101
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.1
- Puissance
- 25
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 25
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2'500
- Hauteur totale
- 1'302 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Diamètre
- 22 mm
- Techno. ampoule
- Non applicable
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Plafonnier
L'ampoule
- Design
- Linear
- Rendement en lumen
- 2 850 lm à 6 500 K
- Mise à jour logicielle
- Oui
L'interrupteur
- Profondeur de la plaque murale
- 227.5 mm
- Hauteur de la plaque murale
- 47 mm
- Largeur de la plaque murale
- 122.5 mm
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 8.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement