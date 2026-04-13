Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"
Le prix actuel est CHF 100.00
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À propos du Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"
Explorez l’univers du divertissement Hue à domicile avec la bande lumineuse à effet dégradé Play. Ce ruban lumineux TV à dégradé crée des effets d’éclairage de façade colorés qui s’harmonisent parfaitement avec le contenu des films et des séries, grâce à la technologie RVBWWIC. Profitez de scènes lumineuses qui prennent vie avec des tons éclatants, alors que les moments plus sombres instaurent une ambiance grâce à une gradation très poussée. Chromasync assure la correspondance des couleurs entre plusieurs lampes hue. Synchronisez vos lampes à votre manière avec l’app Hue Sync TV, Hue Screen Sync ou le HDMI sync box. Lorsque la synchro n’est pas activée, utilisez le lightstrip pour une ambiance lumineuse et une expérience de visionnage agréable. Installez la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant et en la fixant avec les supports inclus. Contrôlez et personnalisez facilement avec l’application Hue primée.
- Effets d'éclairage dégradés
- Technologie RGBWWIC
- Correspondance précise des couleurs Chromasync
- Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces
- Dispositif de synchronisation et application Hue nécessaires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103168306
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1.5
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 2'500 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103168306
- Poids net
- 0.46 kg
- Poids brut
- 0.68 kg
- Hauteur
- 210 mm
- Longueur
- 96 mm
- Largeur
- 210 mm
- Code 12NC
- 929004447601
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.5
- Puissance
- 10
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 12.5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1'500
- Hauteur totale
- 6 mm
- Longueur totale
- 2'500 mm
- Largeur totale
- 14.5 mm
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 330 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 2'500 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- TV
L'ampoule
- Design
- 14.5mm*6mm*2500mm
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement