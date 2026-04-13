Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"
À propos du Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"
Élevez votre expérience de divertissement Hue à domicile avec le Play gradient lightstrip pro. La technologie OmniGlow crée des effets de dégradé d'éclairage ultra-fluides et uniformes qui correspondent au contenu des films et des séries. Profitez de scènes lumineuses qui prennent vie avec des tons éclatants, alors que les moments plus sombres instaurent une ambiance grâce à une gradation très poussée. Chromasync assure la correspondance des couleurs entre plusieurs lampes hue. Synchronisez vos lampes à votre manière avec l'app Hue Sync TV ou la Box HDMI. Quand vous ne synchronisez pas, utilisez le lightstrip pour créer une ambiance TV parfaite. Installez la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant et en la fixant avec les supports inclus. Contrôlez et personnalisez facilement avec l’application Hue primée.
- Éclairage de façade à dégradé ultra-lisse
- Technologie OmniGlow
- Correspondance précise des couleurs Chromasync
- Convient aux téléviseurs jusqu’à 100 pouces
- Dispositif de synchronisation et application Hue nécessaires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103168801
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1.5
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 4'000 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103168801
- Poids net
- 0.81 kg
- Poids brut
- 1.1 kg
- Hauteur
- 257 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 257 mm
- Code 12NC
- 929004448101
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.5
- Puissance
- 20
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 24
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1'500
- Hauteur totale
- 8.5 mm
- Longueur totale
- 4'000 mm
- Largeur totale
- 17 mm
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 330 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 4'000 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- TV
L'ampoule
- Design
- 17mm*8.5mm*4000mm
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement