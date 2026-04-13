Supports de montage pour ruban LED Philips Hue Play gradient

Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Supports de montage pour ruban LED Philips Hue Play gradient
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À propos du Supports de montage pour ruban LED Philips Hue Play gradient

Installez ou réinstallez facilement votre bande lumineuse Play gradient à l’arrière de votre téléviseur grâce à ces supports de montage spécialement conçus.

  • Montage autocollant pour bande LED TV
  • Conception robuste
  • Couleur noire
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay