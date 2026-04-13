Lampes à glaçons Festavia - 8,5 m, 250 LED (alimentation non incluse)

Nouveau
Gros plan de l'avant de Luminaires extérieurs Lampes à glaçons Festavia - 8,5m, 250LED (alimentation non incluse)
Il ne reste que quelques exemplaires
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Lampes à glaçons Festavia - 8,5 m, 250 LED (alimentation non incluse)

Laissez la lumière couler d'en haut et baignez votre espace de couleurs éclatantes. Conçues pour un usage extérieur, les lampes à glaçons Festavia forment une rangée de brins délicats, idéale pour orner les toits ou les balcons. Les lampes à glaçons sont idéales pour la saison des fêtes ou la décoration quotidienne. Grâce à leur indice de protection IP54 (intempéries), vous pouvez les laisser toute l’année. Chaque guirlande brille dans un dégradé éclatant de couleurs multiples ou de blanc chaud à blanc froid, vous permettant de personnaliser vos espaces pour toute occasion. Générez encore plus de magie en utilisant Festavia avec un Hue Bridge ! Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser en rythme. Parfaitement intégré à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos lampes d'extérieur Hue, avec un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux. Connectez-vous à votre installation basse tension existante avec un connecteur en T (vendu séparément), ou créez un nouveau système basse tension en ajoutant une alimentation (vendue séparément).

  • 8,5 m avec 250 LED
  • Blanc et dégradés de couleurs
  • Synchronisation de la musique et effets dynamiques
  • Bloc d'alimentation basse tension non fourni
  • Usage extérieur
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay