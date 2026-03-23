11 février 2026
En 2026, un home cinéma moderne ne se résume plus à la taille de l'écran ou à la profondeur des basses. C'est une question d'ambiance. Aujourd'hui, la nouveauté la plus recherchée par les cinéphiles ou les joueurs est l'éclairage synchronisé avec le téléviseur, une technologie qui estompe les frontières entre l'univers à l'écran et la pièce. Que vous soyez en train de vous battre dans une scène critique d'un jeu vidéo ou de regarder un chef-d'œuvre cinématographique, un « éclairage immersif » crée un environnement où chaque éclair et chaque coucher de soleil sont ressentis dans tout l'espace.