Qu'est-ce que l'éclairage extérieur basse tension ?

31 mars 2024
L'un des avantages de l'éclairage connecté est sa facilité d'utilisation, que vous contrôliez votre éclairage à l'aide de l'application Hue, de votre voix, de capteurs de mouvement, d'une télécommande ou d'un interrupteur connectés. Mais il est également incroyablement facile à installer (oui, même les luminaires extérieurs ! ) grâce à la gamme Low-volt de luminaires connectés extérieurs. Low-volt vous offre un large éventail de possibilités, qu'il s'agisse d'éclairer une allée pour vous guider dans votre jardin ou d'éclairer une terrasse et créer l'atmosphère idéale pour toute occasion.