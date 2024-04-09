Qu'est-ce que l'éclairage extérieur basse tension ?

Low-volt est une gamme d'éclairages basse tension proposée par Philips Hue et spécialement conçue pour vos espaces extérieurs. Au lieu d'être branchés directement sur le réseau électrique (également appelé secteur), les luminaires Low-volt se branchent simplement sur n'importe quelle prise électrique standard. La tension secteur est de 120 V en Amérique du Nord et de 230 V dans la plupart des autres régions du monde. L'éclairage basse tension utilise un transformateur pour abaisser cette tension.

Le transformateur de la gamme Philips Hue Low-volt se trouve dans le bloc d'alimentation (PSU) Philips Hue, disponible en deux versions : 100 W et 40 W.