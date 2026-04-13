Lightstrip extérieur 5 mètres
Le prix actuel est €119,99, le prix d'origine est €239,99
Le prix actuel est €119,99, le prix d'origine est €239,99
Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
Équipez-vous parfaitement
Bridge Pro
€99,99
Pour un Lightstrip extérieur 5 mètres un nouveau Bridge est nécessaire
À propos du Lightstrip extérieur 5 mètres
Personnalisez votre espace extérieur avec un lightstrip extérieur Philips Hue. Avec sa lumière parfaitement diffuse, ce bandeau LED flexible pour l'extérieur est idéal pour un éclairage direct ou indirect.
- Durée de vie ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Philips Hue Bridge requis
- Éclairage blanc et coloré
- 1 650 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8718699709853
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- Effet de lumière diffuse
- Oui
- Intensité réglable
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 2000-6500 K
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Non
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 4 869,18 mm
- Puissance max. en veille
- 0,5 W
- Puissance
- 37,5 W
Divers
- Type
- Rubans Lumineux
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8718699709853
- Poids net
- 1,44 kg
- Poids brut
- 1,77 kg
- Hauteur
- 21 cm
- Longueur
- 9,6 cm
- Largeur
- 38,2 cm
- Code 12NC
- 929002289102
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8718699709853
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,50 W
- Puissance
- 37,5 W
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 1,440 kg
- Poids net
- 3,17 lb
- Hauteur totale
- 20 mm
- Longueur totale
- 4 870 mm
- Largeur totale
- 11 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1 650
- Durée de vie
- 25,000 h
- Puissance électrique
- De 220 à 240 V
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- G
- Code IP
- IP67
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Fonctionnalités supplémentaires
- Diffused light effect
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1 500
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions
FAQ
De quoi ai-je besoin pour installer le lightstrip extérieur Hue ?
Comme toutes les ampoules extérieures Philips Hue, le lightstrip extérieur Hue nécessite un Hue Bridge et l'application Hue pour fonctionner.
Quelle est la longueur du lightstrip extérieur Hue ?
Le lightstrip extérieur Hue est disponible en deux tailles : deux mètres (6,5 pieds) et cinq mètres (16,4 pieds). Le lightstrip extérieur n'est pas extensible.
Un bloc d'alimentation est-il fourni avec le lightstrip extérieur Hue ?
Oui. Le lightstrip extérieur comprend un bloc d'alimentation.
À quelle distance de mon Hue Bridge le lightstrip extérieur Hue doit-il être positionné ?
Si le lightstrip extérieur est votre seul éclairage Philips Hue, il doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) du Hue Bridge. Si vous avez plus d'ampoules dans votre système d'éclairage connecté, le lightstrip extérieur Hue doit se trouver dans un rayon d'au moins 10 mètres (32 pieds) de l'une de vos autres ampoules Philips Hue.
Comment changer la couleur et la luminosité du lightstrip extérieur Hue ?
Vous pouvez contrôler la luminosité et la couleur du lightstrip extérieur Hue, et personnaliser ses paramètres, avec l'application Hue.
Le lightstrip extérieur Hue est-il facile à installer ?
Vous pouvez facilement installer le lightstrip extérieur sans l'aide d'un électricien. Le lightstrip extérieur est pliable et, bien que le lightstrip extérieur lui-même ne peut pas être étendue, le câble d'alimentation peut être rallongé en connectant des rallonges de 5 mètres (vendues séparément).
Produits tendances
Lightstrip Flux 3 m
€69,99
Lightstrip d'extérieur Neon 3 m
€139,99
Prise intelligente
€34,99
Caméra de bureau Secure 2K
€179,99
Applique murale extérieure Impress (basse tension)
€164,99
Bridge Pro
€99,99
Applique murale extérieure Resonate
€164,99
Hue Play pack x2
€149,99
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
€39,99
A60 - Ampoule connectée E27
€36,99
Sphérique - Ampoule connectée E14
€34,99
Extension de câble extérieure 2,5 m
€24,99
Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m
€229,99
Éclairage extérieur linéaire Amarant
€194,99
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
€64,99
Inspiration éclairage
Découvrez d’autres façons d’utiliser les lumières intelligentes Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue
@hannasanglar
@nasza.stodola
@nasza.stodola
@mojdommojemiejsce
@mojdommojemiejsce
@arkitektvillaen
@arkitektvillaen
@barmxr
@barmxr
@wtw_electrical