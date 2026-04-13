Lightstrip extérieur 5 mètres

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lightstrip extérieur 5 mètres
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Bridge Pro

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Pour un Lightstrip extérieur 5 mètres un nouveau Bridge est nécessaire

À propos du Lightstrip extérieur 5 mètres

Personnalisez votre espace extérieur avec un lightstrip extérieur Philips Hue. Avec sa lumière parfaitement diffuse, ce bandeau LED flexible pour l'extérieur est idéal pour un éclairage direct ou indirect.

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Philips Hue Bridge requis
  • Éclairage blanc et coloré
  • 1 650 lumens

Produits tendances

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Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
energy.link.label

€69,99

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
energy.link.label

€139,99

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Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€34,99

Caméra de bureau Secure 2K

Caméra de bureau Secure 2K

Compatible avec les éclairages Philips Hue
Audio bidirectionnel
Forme compacte

€179,99

Applique murale extérieure Impress (basse tension)

Applique murale extérieure Impress (basse tension)

Basse tension
Finition noire mate
240 x 120 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€164,99

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Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

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Applique murale extérieure Resonate

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LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€164,99

Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€149,99

2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€39,99

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A60 - Ampoule connectée E27

A60 - Ampoule connectée E27

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€36,99

2e ampoule à -30%
Sphérique - Ampoule connectée E14

Sphérique - Ampoule connectée E14

Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€34,99

Extension de câble extérieure 2,5 m

Extension de câble extérieure 2,5 m

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse

€24,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€229,99

Éclairage extérieur linéaire Amarant

Éclairage extérieur linéaire Amarant

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€194,99

2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€64,99

Inspiration éclairage

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