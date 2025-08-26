Les Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d'un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre pont d'éclairage connecté le plus avancé : il est plus rapide, offre plus de fonctionnalités et prend en charge davantage de lampes.