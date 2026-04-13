4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro

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Gros plan de l'avant de 4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro
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À propos du 4 ampoule GU10 white ambiane + Bridge Pro

Obtenez une lumière blanche réglable, chaude à froide, avec 4 ampoules GU10 White ambiance et un Hue Bridge Pro. Ajustez la tonalité parfaite de lumière blanche et contrôlez-la via l'application Hue ou avec votre voix.

  • Lumière blanche, de chaude à froide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Ajoutez plus de 150 luminaires et accessoires
  • Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
  • 400 lumens

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Créez un kit
Applique murale extérieure Resonate

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Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€164,99

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GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

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Lumière blanche et chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€39,99

Lampadaire extérieur Impress

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Câblée
Finition noire mate
770 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€214,99

Alimentation extérieure 40 W

Alimentation extérieure 40 W

Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir

€49,99

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

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